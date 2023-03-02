نواب أمريكيون يطالبون بفرض عقوبات على 227 برلمانيًّا إيرانيًّا‎

طالب ممثلون عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، وزارتي الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 227 من 290 عضوًا في البرلمان الإيراني، بسبب دورهم في إيجاد إطار قانوني لـ"قتل وتعذيب واعتقال" المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيرًا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية "بي بي سي"، الخميس، إن "26 ممثلًا عن الحزبين في الكونغرس طالبوا بفرض عقوبات على النواب الإيرانيين المسؤولين عن توفير إطار قانوني لقوات الأمن التابعة للنظام الإيراني لقتل وتعذيب وسجن المعارضين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء إيران منذ أشهر.