تظاهرة جديدة في إسرائيل ضد "إصلاح النظام القضائي"

تظاهر آلاف الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، مساء السبت، للأسبوع الثامن عشر على التوالي؛ احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديمقراطية.

وخرج المئات في مدينة رحوفوت (وسط) ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وأغلقوا تقاطعا رئيسيا. وفي تل أبيب، تجمع الآلاف من الإسرائيليين في ميدان هابيما للاستعداد للتظاهر باتجاه شارع كابلان وحملوا أعلاما إسرائيلية ورددوا شعارات مناهضة لنتنياهو.

وحمل أحد المتظاهرين صورة كبيرة لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير كتب عليها "وزير الفشل القومي".