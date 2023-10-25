لوموند: ماكرون يفاجئ العالم باقتراح توسيع التحالف ضد داعش ليشمل حماس

أثار اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع دور التحالف الدولي ضد داعش ليشمل مواجهة حركة حماس جدلًا واسع النطاق، "فهو اقتراح غير مسموع في فلسطين، وشديد الحساسية في العالم العربي"، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.

الاقتراح غير المتوقع الذي أعلنه ماكرون خلال زيارته لإسرائيل، يوم الثلاثاء، وصفته الصحيفة بالجريء، وأضافت أنه وبالرغم من كون الاقتراح يؤكد تضامن فرنسا الواضح مع إسرائيل، إلا أنه أثار المخاوف والجدل، ولاسيما في فلسطين والعالم العربي.

وشدد ماكرون على فكرة العدو المشترك، وربط الاقتراح بالهجوم الأخير لحركة حماس في السابع من الشهر الجاري، والذي أسفر عن أسر وقتل عدد من الفرنسيين ـ الإسرائيليين، ليصيغ المبادرة بوصفها جزءًا من الجهد العالمي لمحاربة الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.

وحسب الصحيفة، فإن فكرة تطوير وصياغة ذلك الاقتراح تعود إلى المستشار السياسي العسكري، كزافييه شاتيل، وهي تمثل بشكل أساس موقف فرنسا الرافض لأي شرعية لحماس ككيان سياسي سواء في أوروبا، أو الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن ذلك الموقف يتناقض مع وجهة نظر الكثير من الفلسطينيين الذين يعتبرون حماس جزءًا لا يتجزأ من نسيجهم الاجتماعي ولاعبًا حيويًّا في نضالهم التاريخي.