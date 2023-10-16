صحيفة بريطانية تحمّل "حماس" ومؤيديها مسؤولية القصف على غزة
حمّلت صحيفة "التلغراف" البريطانية حركة "حماس" مسؤولية ما يجري في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ أكثر من أسبوع وأدى إلى آلاف القتلى والجرحى.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته بعنوان: "حماس عرفت كيف سترد إسرائيل، ورغم ذلك اختار قادتها القرار"، إن هناك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها فيما يتعلق بالوضع في غزة، وهي أن حماس كانت تعرف جيدا كيف سترد إسرائيل على "الأعمال الاستفزازية"، ومع ذلك فقد اختارت قيادتها التخطيط وتوفير الموارد وتنفيذ عملية أثارت غضب الرأي العام.
وحمّلت الصحيفة الحركة، بقيادييها، ومقاتليها، بل حتى أنصارها، مسؤولية ما يجري، قائلة: إن "كل ما حدث وما قد يحدث نتيجة لانتقام قوات الدفاع الإسرائيلية هو مسؤولية حماس بالكامل، قادتها ومقاتلوها بل ولا ينبغي تجنب ذلك، أنصارها الذين قدموا الدعم المعنوي أو المالي أو السياسي".
ومضت الصحيفة أبعد في تحميل المسؤوليات لتدين المشاركين في المظاهرات ضد الحرب، وتصفهم بأنهم "مضللون"، قائلة إن "أي شخص يعيش في بريطانيا ويحتفل بهجمات حماس المسلحة على إسرائيل يستحق إدانة لا لبس فيها، ولا يمكن أن يكون هناك أي عذر لدعم مثل هذه الأعمال الهمجية".
وأضافت: "إذا كان هؤلاء المحتجون المضللون الذين يسيرون في وسط لندن يريدون حقاً مساعدة المواطنين العرب في غزة، كما يزعمون، ألا ينبغي أن يرفعوا لافتات تقول: يا حماس، اتركوا مواطني غزة وشأنهم".
وقالت الصحيفة في تقريرها إن "حماس" هي التي جلبت البؤس لإسرائيل والفلسطينيين، وإن "فشل المحتجين في عدم إدانة حماس لا يمكن إلا أن يعني أنهم، افتراضياً، يدعمون دعوة الحركة إلى إبادة دولة شرعية جيدة التكوين".
وعادت الصحيفة إلى التاريخ في إشارات خاطفة لتقول في تقريرها: "إنه لأمر مروع ما أصبحت عليه حماس وما فعلته مؤخراً، فبعد وقت قصير من تقسيم الانتداب البريطاني السابق لفلسطين "بالتساوي" بين السكان اليهود والعرب، بدأت إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار الغضب بين الشعب العربي".
المصدر: صحيفة "التلغراف" البريطانية