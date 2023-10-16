صحيفة بريطانية تحمّل "حماس" ومؤيديها مسؤولية القصف على غزة

حمّلت صحيفة "التلغراف" البريطانية حركة "حماس" مسؤولية ما يجري في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ أكثر من أسبوع وأدى إلى آلاف القتلى والجرحى.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته بعنوان: "حماس عرفت كيف سترد إسرائيل، ورغم ذلك اختار قادتها القرار"، إن هناك حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها فيما يتعلق بالوضع في غزة، وهي أن حماس كانت تعرف جيدا كيف سترد إسرائيل على "الأعمال الاستفزازية"، ومع ذلك فقد اختارت قيادتها التخطيط وتوفير الموارد وتنفيذ عملية أثارت غضب الرأي العام.