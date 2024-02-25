مسؤول أوكراني يتوعد الروس بـ"مفاجآت" ويلمح إلى القرم

توعد رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف روسيا بمفاجآت قادمة، ملمحا إلى شبه جزيرة القرم.

وقال بودانوف، على "تلغرام": "مفاجآت جديدة تنتظر الأعداء، ولا أنصح السكان المدنيين باستخدام ما يسمى جسر القرم".

وأشار المسؤول الأوكراني أن الحرب مع روسيا "لم تبدأ قبل عامين، بل منذ عشرة أعوام مع احتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ومع ذلك، لم توافق الدولة الأوكرانية ولا الأوكرانيون على الاعتراف بحق المعتدي في أرض القرم".

وشدد أنه "من أجل الدفاع الناجح والهجوم المضاد، يجب على أوكرانيا السيطرة على البحر الأسود، وكذلك التواجد في شبه جزيرة القرم".

وذكر أن "روسيا فقدت ربع سفنها واضطرت إلى سحب أسطولها إلى ساحل القوقاز وإعادة نشر الطيران؛ لأن المطارات والمنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم تقع باستمرار تحت تأثير نيراننا".

ووفقاً لرئيس الاستخبارات الأوكراني، فإن ما اعتبره نجاحا عسكريا في القرم يعود "لسكان شبه جزيرة القرم الأوكرانية، الذين يجدون الفرصة لنقل المعلومات حول الوضع في شبه الجزيرة".