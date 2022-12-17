رويترز: احتجاج عمال نفط في إيران للمطالبة بزيادة الأجور

ذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن مجموعة من عمال النفط نظموا احتجاجا في جنوب إيران للمطالبة بزيادة الأجور ومزايا التقاعد، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) اليوم السبت، إن مجموعة من عمال النفط نظموا احتجاجا أمام شركة بارس للنفط والبتروكيماويات في عسلوية بإقليم بوشهر الجنوبي.

وأفادت أنه بالإضافة إلى زيادة الأجور ومزايا التقاعد، طالب المحتجون أيضا بإلغاء الضرائب المرتفعة على الدخل ورفع سقف الأجور وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والظروف الصحية.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة النفط الإيرانية.

وتأتي احتجاجات عمال النفط، وسط انتفاضة تشهدها إيران، في أجرأ تحد تواجهه الجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.