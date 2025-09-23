أطلقت 3 أنواع بنجاح.. الصين تزاحم أمريكا في سباق حاملات الطائرات

استخدمت حاملة الطائرات الصينية الأحدث والأكثر كفاءة نظامها الكهرومغناطيسي الجديد لإطلاق ثلاثة أنواع من الطائرات بنجاح، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الصينية، التي نشرت لقطات للإطلاق لأول مرة للاحتفال بالاختراق التكنولوجي.

وفي لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم الاثنين، شوهدت مقاتلة الشبح الصينية من الجيل الخامس J-35 ومقاتلة J-15T من الجيل 4.5 وطائرة الإنذار المبكر والتحكم KJ-600 وهي تقلع من حاملة الطائرات فوجيان باستخدام نظام الإطلاق المتطور، المعروف أيضاً باسم EMALS

وأشادت وسائل الإعلام الرسمية بالاختبارات باعتبارها "اختراقاً" آخر في تطوير حاملة الطائرات الصينية و"علامة فارقة" في تعزيز تحولها البحري.

وحاملة الطائرات الوحيدة الأخرى في العالم التي تمتلك نظام EMALS هي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، يو إس إس جيرالد آر فورد، والتي تم اعتمادها لعمليات سطح الطيران باستخدام نظام EMALS في ربيع عام 2022.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يزور فيه وفد من الكونغرس الأمريكي بكين لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التبادلات الثنائية بما في ذلك الاتصالات بين الجيشين، في أول زيارة من نوعها للصين منذ ست سنوات.

وقال المحلل كارل شوستر، وهو قائد سابق في البحرية الأمريكية، إن الاختبارات الناجحة على فوجيان، التي شملت إطلاق المنجنيق والهبوط المتوقف، تعني أن تشغيل السفينة، عندما تدخل رسميا أسطول البحرية لجيش التحرير الشعبي، قد لا يستغرق سوى بضعة أسابيع.

وأضاف شوستر أنه من المتوقع الحصول على المزيد من الشهادات في الأشهر القليلة المقبلة، مع إجراء التجارب النهائية لقدرة فوجيان على التكامل مع القوات الجوية وقوات الصواريخ لجيش التحرير الشعبي الصيني في الربيع المقبل.

ويسمح نظام EMALS للطائرات الحاملة بالإقلاع بحمولات أسلحة ووقود أثقل من تلك التي تعمل على حاملتي الطائرات الأقدم في الصين، شاندونغ ولياونينج، والتي تتميز بمنحدرات إقلاع من نوع القفز التزلجي، مما يمكن طائرات فوجيان من ضرب أهداف العدو من مسافات أكبر.

وقال محللون إن قدرة فوجيان على إطلاق طائرات حربية أكبر تحمل حمولات ذخيرة أعلى إلى مسافات أبعد ستمنح الحاملة مدى قتاليا أكبر من سابقاتها في الأسطول الصيني، مما يوفر للبحرية الصينية ما يسمى بقدرات "المياه الزرقاء".

في حين أن نظام EMALS يضع حاملة الطائرات فوجيان على قدم المساواة مع حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد - تعتمد حاملات الطائرات العشر الأقدم التابعة للبحرية الأمريكية، فئة نيميتز، على المقاليع التي تعمل بالبخار لإطلاق الطائرات - فإن حاملة الطائرات الصينية لا تعمل بالطاقة النووية مثل جميع حاملات الطائرات الأمريكية.

وتُمكّن الطاقة النووية حاملات الطائرات الأمريكية من البقاء في البحر طالما توفرت مؤن الطاقم. تعمل فوجيان بالوقود التقليدي، ما يعني أنها إما أن تتوقف في الميناء أو أن تستقبلها ناقلة في البحر للتزود بالوقود.

الاتصالات العسكرية

ومع تعزيز الصين قوتها البحرية، فقد تصرفت أيضاً بشكل أكثر حزماً في المياه الإقليمية من مضيق تايوان إلى بحري الصين الشرقي والجنوبي، مما أثار انتقادات متكررة من الولايات المتحدة وكذلك من حلفائها الإقليميين مثل اليابان والفلبين.

أخبار ذات علاقة أحدث حاملة طائرات صينية تبحر عبر مضيق تايوان للمرة الأولى

وقال النائب الأمريكي آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب والذي يقود الوفد في بكين، يوم الثلاثاء، إن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين "مثيرة للقلق بشكل خاص".

وأضاف سميث للصحفيين في بكين: "الصين هي القوة العسكرية الأسرع نمواً، والقوة النووية الأسرع نمواً في العالم"، متابعاً أن "الولايات المتحدة تمتلك أكبر جيش في العالم وأكبر ترسانة نووية، ومن الخطر علينا ألا نتواصل بانتظام حول قدراتنا ونوايانا، حتى نفهم بعضنا بعضا، وحتى لا تؤدي الحسابات الخاطئة وسوء الفهم إلى مشاكل أكبر".