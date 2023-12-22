بعد الإفراج عنه بكفالة.. خان يترشح للانتخابات العامة في باكستان

ذكرت شبكة تلفزيون "جيو نيوز" أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قدم، اليوم الجمعة، أوراق ترشيحه للانتخابات العامة التي ستجري في 2024.

وقدم خان أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه ميانوالي.

جاء ذلك رغم استمرار محاكمته، حيث قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت، اليوم، بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.

وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.