باكستان.. منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور كان يرتدي "زي الشرطة"

أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية، الخميس، أنّ منفّذ التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 101 شخص في مسجد داخل مجمّع للشرطة في بيشاور بباكستان "كان يرتدي زي الشرطة".

وقال رئيس شرطة ولاية "خيبر بختونخوا" معظّم جاه أنصاري في مؤتمر صحفي، إن الحراس المناوبين "لم يدققوا في هويته؛ لأنه كان يرتدي زي الشرطة. كان ذلك تقصيرًا (في مجال) الأمن".