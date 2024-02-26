تقرير: بايدن "محبط" من وسائل الإعلام

وكان المستشار الخاص روبرت هور قد أصدر تقريرًا مطولًا في وقت سابق من هذا الشهر خلص إلى أن بايدن لن يواجه أي اتهامات بسبب تعامله مع وثائق سرية منذ أن كان نائبًا للرئيس وعضوًا في مجلس الشيوخ.

وأوضح التقرير أيضًا الفروق بين قضية بايدن وقضية ترامب، الذي يواجه اتهامات في فلوريدا لاحتفاظه بمواد سرية ورفضه إعادتها عند مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.

ولكن، ما أثار استياء البيت الأبيض بحسب الموقع إنه تم تخصيص قدر كبير من التغطية الإعلامية لمقاطع مصورة تشكك في قدرة بايدن على تذكر متى توفي ابنه أو عندما شغل منصب نائب الرئيس.

كما نقلت العديد من وسائل الإعلام بشكل مباشر الملخص التنفيذي لهور، الذي قال إن بايدن "احتفظ عمدًا" بوثائق سرية - وهي نقطة اختلف معها البيت الأبيض، حيث قرر هور أيضًا أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه أي اتهامات ضد الرئيس.

وأضاف الموقع أن إيان سامز، المتحدث باسم مكتب مستشار البيت الأبيض، قد كتب إلى رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض - التي ليس لها سيطرة على تغطية وسائل الإعلام - منتقدًا التقارير المتعلقة بالنتائج التي توصل إليها المحقق الخاص.

ونقل ما كتبه سامز في رسالة بتاريخ 13 فبراير/ شباط "عندما تحدث أخطاء كبيرة في التغطية، مثل تحريف نتائج واستنتاجات تحقيق فيدرالي للرئيس الحالي، فمن الأهمية بمكان أن تتم معالجتها".

في المقابل وصفت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض ومراسلة شبكة " إن بي سي نيوز" الأمريكية رسالة سامز بأنها "موجهة بشكل خاطئ" ووصفت استخدام القنوات الداخلية لنشر الرسالة بأنه "غير مناسب".

وفي بيان صدر في 12 فبراير/ شباط، انتقد تي جيه داكلو، أحد كبار مستشاري حملة بايدن، وسائل الإعلام بسبب "الهجمات غير المبررة والمثيرة على عمر الرئيس" بعد أن اقترح ترامب أنه سيسمح لروسيا بغزو دول حلفاء الناتو التي لم تسهم بما يكفي في الحرب الروسية الأوكرانية.