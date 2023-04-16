وزير خارجية أوكرانيا يزور بغداد لأول مرة منذ الغزو الروسي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أن وزير الخارجية الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد، الإثنين، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في شباط/فبراير 2022.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن الزيارة تأتي "لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة في المنطقة".

وسيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين.

تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوع على تلقّي السوداني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال "أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي".

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، سعت بغداد إلى البقاء على الحياد في هذا النزاع، خصوصا أن علاقات اقتصادية تجمعها مع كل من موسكو وكييف.

استقبل القادة العراقيون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في شباط/فبراير الماضي، وحينها شدد فؤاد حسين على موقف بلاده الداعم لـ "وقف إطلاق النار حتى تبدأ المفاوضات بين الطرفين".

كما استضافت بغداد في بداية العام وزيري الخارجية السعودي والإيراني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كان العراق قد أطلق في عام 2021 وساطة غير مسبوقة بين إيران والسعودية الخصمين الإقليميين اللذين أعلنا في آذار/مارس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.