خبراء: "الضوء الأخضر" الأمريكي سيوسع المنطقة العازلة في خاركيف

منطقة عازلة أوسع

ويرى الخبير في الشؤون العسكرية فيكتور ألكسانيان، أن الخطوة الأمريكية "تعطي الضوء الأخضر للقوات الروسية لدخول مقاطعة خاركيف بالعمق وعدم الاكتفاء بمنطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات".

وأضاف ألكسانيان لـ"إرم نيوز" أن "المنطقة العازلة الجديدة قد تتجاوز الـ30 إلى 40 كيلومترا أي أنها ستصل إلى مركز مدينة خاركيف".

وفي السؤال عن جدوى المناطق العازلة على الرغم من أن الصواريخ الأمريكية التي بحوزة القوات الأوكرانية قد يصل مداها إلى 300 كيلومتر يوضح الخبير: "بالتأكيد بعد عزل المنطقة الحدودية والوصول إلى عمق 30 أو 40 كيلومترا ستكون المسافة التي يقطعها الصاروخ فوق الأراضي الأوكرانية وفوق المنطقة العازلة أكبر مما يسمح للدفاعات الجوية الروسية سواء التي تقع داخل روسيا أو داخل المنطقة العازلة من إسقاطه".

ويضيف: "توسيع المنطقة العازلة أيضا يتيح للقوات الروسية رصد مراكز الإطلاق للصواريخ متوسطة المدى داخل العمق الأوكراني وتدميرها وهذا سيحمي المقاطعات الروسية الحدودية ومراكز القيادة والنقاط الحساسة داخلها".

ويلفت الخبير في الشؤون العسكرية إلى أن "مدينة سومي المجاورة لخاركيف قد تكون ضمن مخطط المنطقة العازلة".

ويعتبر أن "هذا الأمر تم إيصاله من قبل موسكو بشكل غير مباشر للدول الداعمة لكييف بأن روسيا لن تتوانى عن حماية أراضيها وأن أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل حلفاء كييف سيتم الرد عليه بقوة".

وخلص ألكسانيان إلى القول إنه "كلما تم إعطاء أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ستتدخل روسيا في العمق الأوكراني أكثر ولحماية أراضيها قد تصل القوات الروسية إلى كييف لذلك على الإدارة الأوكرانية قياس سلبيات وإيجابيات أي دعم أو خطوة ستقدم عليها في المستقبل".