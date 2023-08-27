الغارديان: مؤشرات مقلقة على اتساع الفجوة وعدم المساواة في فرص التعليم ببريطانيا

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن صعوبات التعليم التي واجهت طلبة الثانوية في بريطانيا أثناء جائحة كورونا، أظهرت مؤشرات مقلقة على اتساع الفجوة وعدم المساواة في فرص التعليم.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن طلاب لندن على درجات أعلى بكثير من أقرانهم في مناطق أخرى بنسبة بلغت 28.4%، وهو ما يظهر أن الفجوة بين المناطق تتسع عامًا بعد عام.

وأشارت إلى أن خطة إنعاش التعليم التي أعدها خبير التعليم، الذي يحظى باحترام واسع، كيفان كولينز عام 2021 "كانت حيوية"، لكنها قوبلت بالرفض من الحكومة؛ ليس لكونها غير صحيحة، بل لأنها مكلفة للغاية.