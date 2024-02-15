بوتين ينتقد غياب "الأسئلة الحادة" في مقابلته مع تاكر كارلسون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه فوجئ بعدم وجود "أسئلة حادة" من الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، في مقابلة تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

وقال بوتين في تصريحات بُثت أمس الأربعاء في لقاء أجراه معه المذيع التلفزيوني الروسي بافيل زاروبين، إنه أراد أن يكون كارلسون "أكثر عدوانية"، وهو ما كان سيعطيه الحق في الرد بالقدر نفسه من الحدة.

وأضاف بوتين في تصريحاته: "بصراحة، اعتقدت أنه سيتصرف بعدوانية ويطرح ما يسمى بالأسئلة الحادة. لم أكن مستعدا لذلك فحسب، بل أردت ذلك، لأنه كان سيمنحني الفرصة للرد بالطريقة نفسها".

وفي أول مقابلة له مع صحفي أمريكي منذ عامين تقريبا، أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت وسائل إعلام منها "رويترز"، إن بوتين "أخضع كارلسون لمحاضرة مدتها نصف ساعة عن التاريخ".

وأخبر بوتين المذيع الروسي بأنه فوجئ بأن كارلسون لم يقاطعه كثيرا.

وقال بوتين "بصراحة، لست راضيا بشكل كامل عن هذه المقابلة".

وأضاف : "إذا لم نتمكن اليوم، لسبب ما يتعلق بهم، من إجراء حوار مباشر معهم، فعلينا أن نكون ممتنين للسيد كارلسون؛ لأنه يمكننا القيام بذلك من خلاله كوسيط".