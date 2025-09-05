حماس تبث شريط فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين محتجزين في غزة

"الدب هو الدب".. بوتين يرد على سؤال حول "مكانة روسيا"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتينالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 8:04 ص

أجاب الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين اليوم الجمعة، بجملة مختصرة من 3 كلمات على سؤال حول دور روسيا في الشراكة الثلاثية مع الصين والهند خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وفي رده على حديث مضيفة الجلسة حول مكانة "الدب"  الروسي في “تحالف الفيل والتنين والدب”، في إشارة إلى الشراكة بين الهند والصين وروسيا، قال بوتين: "الدب هو دب".

وأضاف مازحاً أن أكبر نمر في العالم هو نمر آمور الروسي، في إشارة إلى الحياة البرية الفريدة في الشرق الأقصى.

وعند حديث مضيفة الجلسة عن النسر  الروسي ذي الرأسين، رمز الدولة، والذي "يبدو أن كلا رأسيه يتجه نحو الشرق"، رفض بوتين هذا التفسير قائلًا: "هل أدرنا ظهورنا لأحد؟ كلا، لم ندر ظهورنا لأحد"، وفق موقع "روسيا اليوم".

وأكد أن النسر ينظر دائمًا في اتجاهين، وأضاف، لاحقًا، أنه لا يقتصر على الشرق والغرب فقط، بل يشمل الجنوب أيضًا.

وأوضح بوتين أن توسيع التعاون مع الصين والدول الآسيوية الأخرى لا يعتمد على الظروف السياسية الراهنة، بل على المصالح القومية المشتركة والقيم والمواقف المتقاربة بين هذه الدول.

