هجوم مسلح على مبنى "بارك أفينيو" وسط مانهاتن الأمريكية (صور وفيديو)

هاجم شخص مسلح مبنى مكاتب في مدينة مانهاتن، ما أسفر عن إصابة اثنين على الأقل، أحدهما شرطي، بالرصاص، فيما أكدت شرطة نيويورك احتواء الحادثة والقضاء على مطلق النار الوحيد.

وذكرت مصادر لوكالة "أسوشييتد برس" أن المبنى الذي وقع فيه الهجوم يضم بعضًا من أكبر الشركات المالية في البلاد ومقرّ الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وأعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك عن استدعاء فرق الطوارئ إلى مبنى مكاتب "بارك أفينيو"، مساء الاثنين، إثر بلاغ عن إطلاق نار.

من جهتها، أعلنت قائدة شرطة نيويورك الإثنين أنّ "المسلّح المنفرد" الذي أطلق النار في وسط مانهاتن ممّا استدعى إطلاق عملية أمنية ضخمة لتوقيفه قد "تمّ تحييده".

وقالت جيسيكا تيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "الوضع حاليا تحت السيطرة والمسلّح المنفرد تمّ تحييده".

وصرح رئيس البلدية إريك آدامز بإصابة عدد من الأشخاص. ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحثّ فيه من كانوا داخل مبنى المكاتب على البقاء في أماكنهم، لأن الشرطة كانت تُجري تفتيشًا شاملًا للطوابق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ عددا من الأشخاص، بينهم شرطي واحد على الأقلّ، أصيبوا بطلقات نارية في الواقعة.