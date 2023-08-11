إطلاق سراح رئيس جنوب أفريقيا السابق بموجب إفراج مبكر

قال أحد كبار مسؤولي السجون في جنوب أفريقيا، إن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، ظهر في سجن إستكورت صباح اليوم الجمعة، وتم إطلاق سراحه بموجب إفراج مبكر.

يأتي الإعلان بعد أن رفضت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، محاولة لإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى بعدم قانونية إطلاق سراح زوما بموجب إفراج طبي مشروط، وأنه يجب أن يعود إلى السجن لإكمال عقوبته.