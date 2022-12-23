دعوى ضد بوتين لاستخدامه كلمة "حرب" لوصف الصراع في أوكرانيا

أعلن عضو مجلس بلدي في روسيا أنه تقدم بدعوى قضائية ضد الرئيس فلاديمير بوتين يتهمه فيها بنشر "معلومات مغلوطة" حول الجيش، بسبب استخدامه كلمة "حرب" في معرض حديثه عن العملية العسكرية التي تشنها قواته في أوكرانيا.

واستخدم الرئيس الروسي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي كلمة "حرب" في معرض التأكيد على أنه يريد انتهاء النزاع في أوكرانيا "في أقرب وقت" ممكن.

وبدأ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، لكن تسميته الرسمية في روسيا هي "عملية عسكرية خاصة".