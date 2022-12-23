دعوى ضد بوتين لاستخدامه كلمة "حرب" لوصف الصراع في أوكرانيا
أعلن عضو مجلس بلدي في روسيا أنه تقدم بدعوى قضائية ضد الرئيس فلاديمير بوتين يتهمه فيها بنشر "معلومات مغلوطة" حول الجيش، بسبب استخدامه كلمة "حرب" في معرض حديثه عن العملية العسكرية التي تشنها قواته في أوكرانيا.
واستخدم الرئيس الروسي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي كلمة "حرب" في معرض التأكيد على أنه يريد انتهاء النزاع في أوكرانيا "في أقرب وقت" ممكن.
وبدأ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير، لكن تسميته الرسمية في روسيا هي "عملية عسكرية خاصة".
وأصدرت السلطات الروسية قانونًا يقضي بإنزال عقوبات مشددة بالحبس بحق كل من ينشر معلومات "مغلوطة" حول الجيش الروسي.
وإلى الآن أُدين كثر بتهمة نشر معلومات مغلوطة حول الجيش، لاسيما بسبب وصفهم النزاع الدائر في أوكرانيا بأنه "حرب".
وجاء في الشكوى التي تقدم بها عضو المجلس البلدي في سان بطرسبرغ نيكيتا يوفيريف أمام المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف ونشر نصها عبر حسابه على "تويتر"، مساء الخميس، أن "روسيا الاتحادية لم تشن أي حرب".
وقال يوفيريف: "تماشيًا مع قرار لرئيس روسيا الاتحادية صادر، في 24 شباط/فبراير 2022، فإنّ ما يجري هو عملية خاصة"، مطالبًا بالتحقيق في تصريحات بوتين وبملاحقته بتهمة "نشر معلومات مغلوطة حول الجيش الروسي".
وضئيلة جدًا احتمالات توصّل التحقيق إلى نتائج، علمًا بأن نصّ عضو المجلس البلدي يحوي مغالطات عدة على غرار تاريخ الخطاب الذي ألقاه بوتين واسم الرئيس الذي ورد مرة بصيغة المؤنث، إلا أن المبادرة تبقى نادرة.
وفُتحت قضايا قضائية عدّة ضد سياسيين معارضين وأفراد وجهوا انتقادات لهذا التدخل الروسي.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، حُكم في موسكو على المعارض إيليا ياشين بالحبس 8 سنوات ونصف السنة بتهمة التنديد على منصة يوتيوب بالهجوم الروسي في أوكرانيا.