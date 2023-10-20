ما أهداف إسرائيل وحماس من الحرب والتصعيد في غزة؟

ومن المتوقع أن تتضمن شروط المعاهدة تنازلات كبيرة للفلسطينيين، تهدف إلى التخفيف الفوري من معاناة الملايين منهم في الأراضي المحتلة، واستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وبالرغم من علم حماس الأكيد بأن هجومها من شأنه أن يجعل الإسرائيليين غاضبين ومذهولين من الألم والغضب، ما يدفعهم إلى الرد بشكل انتقامي وعنيف يلحق أذى هائلًا بالفلسطينيين؛ إلا أن حماس سارت في خطتها السياسية مرتكزة على الوازع الديني الذي يقوي موقفها ويبرر الخسائر البشرية ويؤمن لها مزيدًا من الدعم.

نتنياهو يدير الحرب دون أهداف

وقال الصحيفة، "يبدو أن نتنياهو يُدير الحرب دون هدف سياسي واضح، حيث تقول إسرائيل إنها تريد نزع سلاح حماس من جذوره والقضاء على التنظيم تمامًا، ولكن حتى لو نجحت إسرائيل في نزع سلاح حماس، فإن هذا مجرد إنجاز عسكري، وليس خطة سياسية".

وأضافت "إذا استطاعت حماس بالفعل إخراج معاهدة السلام الإسرائيلية السعودية عن مسارها وتدمير كل فرصة للتطبيع والسلام، فإنها تفوز في هذه الحرب بالضربة القاضية".

ودعت كافة أطراف الحرب بالتخلي عن الأوهام الكتابية، غير القابلة للتطبيق، والمطالبات بالعدالة المطلقة، وأن تركز على خطوات ملموسة لتهدئة الصراع المباشر وزرع بذور السلام والمصالحة.

وأكدت بأنه على الجانب الإسرائيلي أن يتجنب المزيد من التصعيد ويزرع بوادر أمل تساعده في استرداد خطط السلام والتطبيع مستقبلًا.

وأردفت بأنه على الرغم من أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، إلا أنه يجب على إسرائيل هذه المرة المحافظة على فرص السلام وتفويت الفرصة على حماس في وقف السلام والتطبيع؛ وبذلك يتحقق النصر في حرب السياسات وليس القتل والتدمير.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية