كيبيك الكندية تجعل قسم الولاء للملك تشارلز اختياريا

تبنت الجمعية الوطنية في كيبيك، في وقت متأخر الجمعة، مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، رأس الدولة الكندية، اختياريًّا، بعد أسابيع عدة كان خلالها هذا الإجراء موضع تساؤلات.

ومن الآن فصاعدًا، وحده قسم الولاء لشعب كيبيك بات إلزاميًّا للدخول إلى الجمعية الوطنية.