استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في أريحا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه قتل عددًا من المسلحين الفلسطينيين خلال عملية كانت تهدف لملاحقة خلية مسلحة في مدينة أريحا بالضفة الغربية، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية لاستشهاد 7 فلسطينيين خلال هذه العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "قوات الجيش والشاباك حاولت الليلة اعتقال الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار على مطعم في أريحا، في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من أريحا، وخلال هذه العملية قُتل عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن الجيش الإسرائيلي قتل 7 فلسطينيين، خلال عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر، بعد أن خاض اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.