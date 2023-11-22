"ماكرون هولندا" يجذب الناخبين الباحثين عن التغيير

يخطف السياسي الهولندي بيتر أومتزيغت الأنظار بعد صعود حزبه الحديث النشأة إلى صدارة الأحزاب الأوفر حظًّا في الانتخابات التشريعية القادمة، فيما يوصف الرجل بـ "ماكرون الهولندي".

ويتصدر حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الهولندي، وهو حزب سياسي جديد بقيادة أومتزيغت، استطلاعات الرأي في الانتخابات الهولندية المقررة اليوم الأربعاء، وفق تقرير لتلفزيون "فرانس 24" الذي قال إنّ النائب الديمقراطي المسيحي السابق اشتهر بإسقاط حكومة مارك روته في عام 2021 بعد الكشف عن فضيحة اتُهمت فيها 20 ألف أسرة خطأً بالاحتيال في إعانات الأطفال، غالبًا على أساس عرقهم.

ويُحدث هذا المرشح الوسطي المناهض للمؤسسة تغييرًا جذريًّا في المشهد السياسي الهولندي ويجذب الناخبين الباحثين عن التغيير، بحسب التقرير.

ويمثل أومتزيغت أحد المترشحين الأوفر حظًّا في الانتخابات التشريعية بحسب أحدث استطلاعات الرأي. وحتى ما قبل أسابيع قليلة، لم يكن للرجل انتماء إلى حزب سياسي، وعلى امتداد الحملة الانتخابية تولى التنقل في الفضاءات العامة لأمستردام لتقديم نفسه كمترشح لهذه الانتخابات.