"ماكرون هولندا" يجذب الناخبين الباحثين عن التغيير
يخطف السياسي الهولندي بيتر أومتزيغت الأنظار بعد صعود حزبه الحديث النشأة إلى صدارة الأحزاب الأوفر حظًّا في الانتخابات التشريعية القادمة، فيما يوصف الرجل بـ "ماكرون الهولندي".
ويتصدر حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الهولندي، وهو حزب سياسي جديد بقيادة أومتزيغت، استطلاعات الرأي في الانتخابات الهولندية المقررة اليوم الأربعاء، وفق تقرير لتلفزيون "فرانس 24" الذي قال إنّ النائب الديمقراطي المسيحي السابق اشتهر بإسقاط حكومة مارك روته في عام 2021 بعد الكشف عن فضيحة اتُهمت فيها 20 ألف أسرة خطأً بالاحتيال في إعانات الأطفال، غالبًا على أساس عرقهم.
ويُحدث هذا المرشح الوسطي المناهض للمؤسسة تغييرًا جذريًّا في المشهد السياسي الهولندي ويجذب الناخبين الباحثين عن التغيير، بحسب التقرير.
ويمثل أومتزيغت أحد المترشحين الأوفر حظًّا في الانتخابات التشريعية بحسب أحدث استطلاعات الرأي. وحتى ما قبل أسابيع قليلة، لم يكن للرجل انتماء إلى حزب سياسي، وعلى امتداد الحملة الانتخابية تولى التنقل في الفضاءات العامة لأمستردام لتقديم نفسه كمترشح لهذه الانتخابات.
ويقول تقرير "فرانس 24" إنّ أومتزيغت أسّس حزب "العقد الاجتماعي الجديد" منذ ثلاثة أشهر فقط، ويرى البعض فيه "ماكرون الهولندي في المستقبل" وفق تعبيره.
ويقول أومتريغت للتلفزيون الفرنسي في هذا السياق: "صحيح أنّ لدينا نقاطًا مشتركة (مع ماكرون) بأن نكون وسطيين في الوسط السياسي، ندافع عن العمّال، ولكن من ناحية أخرى نسعى إلى الحدّ من الهجرة، وبالتالي هذا حزب جديد ليست له جذور متطرفة في السياسة الهولندية وإنما هو حزب وسطي".
ويعمل مع أومتزيغت عدد من المتطوعين الذين يعملون على إقناع الناخبين ببرنامج الحزب الهولندي الجديد. وتقول سيمونا بورغستيد، إحدى المتطوعات التي انسحبت من الحزب الديمقراطي المسيحي، لـ "فرانس 24" إنه "من المهم ألا تكون السياسة مغرقة في الانحراف يمينًا أو يسارًا وإنما في الوسط".
ويعد أومتزيغت بإصلاح المؤسسات الهولندية، ولكن بالنسبة لكثيرين يبدو من الصعب منح الثقة لشخصية سياسية غير معروفة، بحسب ما ينقل التقرير الفرنسي عن بعض الناخبين.
وتقول مواطنة هولندية: "لا أدري إن كنت سأصوّت له أم لا، لأنّ برنامجه يبدو غير واضح". وتقول أخرى إنها لا تثق كثيرًا في الطبقة السياسية الهولندية عمومًا لأن السنوات الماضية شهدت إطلاق السياسيين عدة وعود لم يتم الوفاء بها.