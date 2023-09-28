زيلينسكي: انضمام أوكرانيا للناتو مسألة وقت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس إلّا "مسألة وقت"، وذلك خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في كييف.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي مشترك، مع ستولتنبرغ "إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضوًا قانونيًّا في الحلف.. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة".

كما طلب زيلينسكي من الحلف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي "للهجمات الروسية على البنى التحتية" للطاقة المرتقبة هذا الشتاء.