بوتين: التلميحات بخوض أمريكا حربًا ضد روسيا والصين هراء

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، تلميحات غربية تشير إلى أن الولايات المتحدة تعد لحرب متزامنة تخوضها ضد روسيا والصين بأنها محض هراء، وحذَّر الغرب من أن أي حرب ضد بلاده ستكون في مستوى مغاير تمامًا عن الصراع في أوكرانيا.

وقالت لجنة مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكلها الكونجرس الأمريكي يوم الخميس إن واشنطن يجب أن تعد لحرب متزامنة محتملة مع موسكو وبكين من خلال توسيع القوات الاعتيادية وتقوية التحالفات وتعزيز برنامجها لتحديث أسلحتها النووية.

وقال بوتين، الذي من المقرر أن يقوم بزيارة الصين هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة أججت التوتر مع بكين بتشكيل تحالف أمني يضم معها أستراليا وبريطانيا، وأشار في الوقت ذاته إلى أن روسيا والصين لا تشكلان تحالفًا عسكريًّا.