تقرير: مقربون من بوتين يستثمرون في عقارات بريطانيا

أفاد تقرير اليوم الثلاثاء بأن قرابة 52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون بينهم "مقربون من الكرملين"، على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى وقف تدفق الأموال الروسية المشبوهة بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة إن عقارات تبلغ قيمتها أكثر من 6.7 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تم شراؤها "بأموال مشبوهة" عبر "شركات أفشور سرية".

وأضاف أن أكثر من خمس الأموال، أو 1.5 مليار جنيه، استثمرت في العقارات "يشتبه أنها من روسيا"، أو لجهات "تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين".