شرطة برلين تحقق في تسريب نبأ زيارة زيلينسكي لألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في تسريب أحد عناصرها الى وسائل الإعلام، أنباء بشأن زيارة يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي القيام بها الى برلين هذا الأسبوع.

وأكدت الشرطة فتح تحقيق "بشبهة خيانة أسرار" غداة نشر صحيفة أنباء عن استعدادات لزيارة زيلينسكي.

وكانت صحيفة "بي زي" اليومية نقلت، الأربعاء، عن مصدر في الشرطة أن زيلينسكي سيصل إلى برلين في 13 أيار/مايو، ويقام له في اليوم التالي استقبال رسمي من قبل المستشار أولاف شولتس، ولاحقا من قبل الرئيس فرانك فالتر-شتاينماير.

وأضافت أن الرئيس الأوكراني سينتقل بعد ذلك بمروحية الى مدينة آخن في غرب ألمانيا لتسلّم جائزة شارلمان التي تمنح سنويا لشخصيات ومؤسسات ساهمت في الفكرة الوحدوية الأوروبية.