روسيا تعلن التفاصيل النهائية لبرنامج قمة ألاسكا

كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن التفاصيل النهائية لبرنامج القمة الروسية الأمريكية المزمع عقدها يوم الجمعة في قاعدة "إيلمندورف-ريتشاردسون" الجوية بألاسكا.

وأشار أوشاكوف إلى أن اللقاء بين بوتين وترامب سيبدأ الساعة الـ19:30 بتوقيت غرينتش بمحادثة ثنائية بحضور مترجمين، يليها اجتماع ثنائي بحضور الوفود، وفقًا لِما نشرته قناة "روسيا اليوم".

وأكد أن برنامج القمة قد تم الاتفاق عليه مسبقًا، مشيرًا إلى أن الرئيسين سيعقدان عقب الاجتماعات مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا لوسائل الإعلام.

وأوضح أن لقاء بوتين وترامب بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفيت في عام الذكرى الثمانين للنصر هو حدث رمزي.

ولفت أوشوكوف إلى أن الوفد الروسي سيعود إلى روسيا بعد محادثات ألاسكا وسيغادر بعد استكمال الاتصالات.

وشدد أوشاكوف على أن الموضوع الرئيس للقمة سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.