أوكرانيا.. مداهمات تطال شخصيات عامة ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد‎‎

وشملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.

من جهتها قالت قناة "العربية" إن الأمن الأوكراني اكتشف اختلاسًا بقيمة مليار دولار في شركة النفط الرئيسية.

وكانت الحكومة الأوكرانية، أعلنت الأسوع الماضي، إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.

وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك أنّ حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط)، وزابوريجيا (جنوب)، وسومي (شمال)، وخيرسون (جنوب)، والعاصمة كييف سيغادرون مناصبهم.

كما أقيل نائب وزير الدفاع، ونائب وزير السياسة الاجتماعية، ونائبان لوزير التنمية الإقليمية.

وكان عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين قد أعلنوا استقالاتهم الأسبوع الماضي، بعد أن كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها على ما يعتقد، وفق ما ذكرت السلطات في وقت تواصل روسيا هجومها العسكري على البلد.