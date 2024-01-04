شرطة إيران تحاول فك طلاسم انفجار كرمان

كشف الجنرال أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، اليوم الخميس، أن انفجار أمس في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد "معقد".

وقال الجنرال رادان في حديث للصحفيين، عند وصوله إلى محافظة كرمان لتفقد مكان الحادث، إن "الحادث الإرهابي معقد، ويجب حسابه بأبعاد مختلفة"، دون أن يوضحها.

وأضاف: "بينما نحلل هذا الحادث الإرهابي بعناية، فإننا نعتبر أنفسنا خداما ومضحين لأجل الشعب".

ودعا قائد الشرطة الإيرانية المواطنين إلى اليقظة من الهجمات العلنية والخفية لـ"أعداء إيران"، بحسب تعبيره.

ولم تتوصل السلطات الإيرانية بعد إلى معلومات عن طريقة تنفيذ الهجوم الذي استهدف حشودا كبيرة من الأشخاص الذين توجهوا إلى مقبرة قاسم سليماني في ذكرى مقتله أمس الأربعاء.

وصرحت السلطات الرسمية بمقتل ما يزيد عن 80 شخصا وإصابة نحو 284 بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي تبنى الهجومين في محافظة كرمان وذلك عبر منصات قريبة منه أشارت إلى ذلك.

ووجّه كبار المسؤولين في إيران أصابع الاتهام بعد الهجوم مباشرة إلى إسرائيل، وهو ما نفته تل أبيب.