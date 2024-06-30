مع توقع موسم صعب.. اندلاع حريق غابات جديد في اليونان

وبحسب وكالة "فرانس برس"، بدأ حريق الأحد في منطقة كيراتيا على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب العاصمة اليونانية في منطقة بلاكا حيث تنتشر أحراج، واقترب الحريق من المنازل بعد الظهر، فيما هددت رياح قوية بتمدّده.

وانتشر نحو ستين عنصر إطفاء و17 مركبة، بالإضافة إلى ثماني طائرات ومروحيتين لمحاولة السيطرة على النيران.

واندلع أكثر من أربعين حريق غابات في كل أنحاء اليونان، أمس السبت، وتجاوزت سرعة الرياح أحيانا 100 كيلومتر في الساعة، بحسب خدمات الإطفاء.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في منشوره الأسبوعي على فيسبوك الأحد، المواطنين إلى الاستعداد لموسم صعب.

وكتب: "إن أوقاتا صعبة تنتظرنا. جهودنا مستمرة بمساعدة أدوات جديدة تساعد في بناء ثقافة جديدة من الوقاية والمسؤولية".

وأكد أن "الحريق في بارنيثا كان شديدا جدا ولكن لحسن الحظ تم اكتشافه على الفور بفضل نظام مسيرات المراقبة الذي أُنشئ هذا العام للغابات والمناطق الجبلية في أتيكا".