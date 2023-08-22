توجيه تهمة الفساد في بريطانيا إلى وزيرة نيجيرية سابقة كانت رئيسة لأوبك

وجهت إلى النيجيرية دييزاني أليسون-مادويكي التي تولت سابقا منصبا وزاريا في بلادها ورئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، الثلاثاء، تهمة الفساد في المملكة المتحدة، على ما جاء في بيان للوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة "NCA".

وأوضحت الوكالة، أن أليسون-مادويكي البالغة 63 عاما، كانت عضوا رئيسًا في حكومة نيجيريا بين العامين 2010 و2015 وتولت رئاسة أوبك كذلك.

وجاء في البيان أن "NCA": "تشتبه في أنها تلقت رشاوى عندما كانت وزيرة للموارد النفطية في مقابل ترسية عقود نفط وغاز بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية".

وأوضح أندي كيلي مدير دائرة الفساد الدولي في "NCA"، أن "هذه التهم الرئيسة تشكل مرحلة أساسية في تحقيق دولي متشعب وشامل في قضايا فساد".