نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني

كشف كتاب نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وزعيم المعارضة الإسرائيلية حالياً بنيامين نتنياهو، تفاصيل حول الاستيلاء على أرشيف وثائق من إيران تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عام 2018، عندما كان رئيسا للحكومة الإسرائيلية.

وجاءت التفاصيل الجديدة للعملية الإسرائيلية المعقدة والسرية في كتاب نشره نتنياهو بعنوان "بيبي – قصة حياتي" والذي صدر بالنسخة العبرية على أن يصدر نسخة باللغة الإنجليزية منه يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن "رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي آنذاك يوسي كوهين، قدم عام 2017 خلال اجتماع مع نتنياهو لأول مرة فكرة الاستيلاء على ملفات إيران النووية السرية وإحضارها إلى إسرائيل".

ووفق ما ورد في الكتاب، فإن "السؤال الأول الذي طرحه نتنياهو على كوهين حول ما إذا كان لدى إيران نسخة أخرى من هذه الوثائق، وأجابه رئيس الموساد بأنه لا يعلم، إلا أنه رجّح أن إيران لا تحتفظ بنسخة أخرى من هذه الوثائق".

وبحسب ما ورد في كتاب نتنياهو، فإن رئيس الموساد رجّح أنه ليس لدى إيران نسخة إلكترونية من هذه الوثائق، خشية تعرض الحواسيب التي تحتوي هذه الملفات للقرصنة الإلكترونية.

ووفق "جيروزاليم بوست"، فإن "ما تم الكشف عنه من وثائق خلال اللقاءات بين نتنياهو وكوهين يظهر أن العملية لم تكن فقط للإثبات للعالم بما لا يدع مجالاً للشك أن برنامج إيران النووي كان عسكرياً بطبيعته، ولكن لتعطيل هذا البرنامج قدر الإمكان".

وبحسب الصحيفة، قال نتنياهو في كتابه، إنه "بعد ساعات من سرقة الوثائق، كان آلاف الإيرانيين يبحثون عن عملاء الموساد، وعندما وصل الإيرانيون إلى مكان كان فيه عملاء الموساد، كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى موقع آخر، وأن قوات الأمن الإيرانية كانت أسرع في تعقب عملاء الموساد، الذين كانوا يحاولون الهروب".

ويشير الكتاب إلى أن رئيس الموساد كوهين أطلع نتنياهو أكثر من مرة خلال ساعات فيما يتعلق بمدى نجاح العملية.

وفقًا للكتاب، تم إبلاغ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في اجتماع في 5 مارس/آذار 2018، حيث عرض نتنياهو وفريقه فيديو أمام ترامب وكبار مساعديه للنتائج التي توصلوا إليها حتى الآن من العملية.

وقال نتنياهو في كتابه إن "ترامب قال إنه كان سيترك الاتفاق النووي حتى بدون دليل الموساد على أكاذيب طهران، لكن ترامب قال لنتنياهو إن مساعديه ربما كانوا بحاجة إلى رؤية هذه الوثائق".

وأشار نتنياهو في كتابه، إلى أن خلافاً طرأ بين نتنياهو وكوهين حول كيف ومتى يتم الكشف عن نتائج عملية الاستيلاء على الوثائق النووية لحلفاء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

وقال نتنياهو: "كان كوهين يريد مشاركة نتائج السرقة مع حلفاء إسرائيل في المخابرات الأوروبية قبل المؤتمر الصحفي لنتنياهو الذي أعلن فيه الاستيلاء على الوثائق النووي في 30 أبريل/نيسان 2018، على أمل أن تؤدي النتائج إلى دعم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي".