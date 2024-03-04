روسيا: المحادثة المسربة تظهر "ضلوعا مباشرا" للغرب في أوكرانيا

وكانت وكالة "تاس" للأنباء، قد نقلت عن مصدر لم تسمه أن الخارجية الروسية استدعت السفير الألماني اليوم الإثنين، بعد أن نشرت وسائل إعلام روسية تسجيلًا صوتيًّا لاجتماع لمسؤولين عسكريين ألمان كبار.

وفي التسجيل المزعوم، سُمِع عسكريون ألمان وهم يناقشون إرسال أسلحة لأوكرانيا وضربة محتملة من جانب كييف على جسر في شبه جزيرة القرم؛ ما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتفسير.