روسيا: المحادثة المسربة تظهر "ضلوعا مباشرا" للغرب في أوكرانيا
أفاد الكرملين، الإثنين، بأن محتوى محادثة مسربة بين ضباط ألمان ناقشوا احتمال توجيه ضربات في شبه جزيرة القرم، يثبت ضلوع الدول الغربية في الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن المحادثات "تسلّط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا".
وكانت وكالة "تاس" للأنباء، قد نقلت عن مصدر لم تسمه أن الخارجية الروسية استدعت السفير الألماني اليوم الإثنين، بعد أن نشرت وسائل إعلام روسية تسجيلًا صوتيًّا لاجتماع لمسؤولين عسكريين ألمان كبار.
وفي التسجيل المزعوم، سُمِع عسكريون ألمان وهم يناقشون إرسال أسلحة لأوكرانيا وضربة محتملة من جانب كييف على جسر في شبه جزيرة القرم؛ ما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتفسير.