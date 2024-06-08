جيش كوريا الجنوبية يتأهب لبالونات القمامة من الجارة الشمالية
قال الجيش الكوري الجنوبي، السبت، إنه في حالة تأهب تحسبا لاحتمال وصول بالونات جديدة مملوءة بالقمامة قادمة من كوريا الشمالية، الأحد.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في سيول لوكالة "فرانس برس"، إن الجيش "يتابع الوضع من كثب"، متحدثًا عن "احتمال سقوط بالونات نفايات جديدة غدا".
وأرسلت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، وعلى دفعتين مئات البالونات التي تم حشوها بالنفايات إلى جارتها الجنوبية في ما وصفته بيونغ يانغ بأنها "هدايا صادقة"، ردًّا على إرسال نشطاء كوريين جنوبيين بالونات محملة بمواد دعائية إلى الشمال.
وأعلنت بيونغ يانغ، الأحد، أنها ستوقف إرسال البالونات.
ولكن بعد أيام قليلة، قال ناشطون كوريون جنوبيون ضمن مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، إنهم أرسلوا 10 بالونات إلى الشمال تحمل 200 ألف منشور ضد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وأقراص ذاكرة تحتوي على موسيقى البوب الكورية الجنوبية.
وقالت كوريا الشمالية إنها سترد بإرسال "نفايات من الورق والقمامة" بكميات أكبر بمئة مرة.