صحيفة إسبانية تكشف "فظاعات العنف الجنسي" بأمريكا اللاتينية

ذكرت صحيفة "إلـ بايس" الإسبانية أن تقرير الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي، براميلا باتن، هو بمثابة جرس الإنذار للعام الثالث على التوالي حول هذه الهمجية التي ما زالت تتغذى على الحرب.

وأضافت الصحيفة أن وصمة العار، والإفلات من العقاب، والتهجير القسري، وخطاب الكراهية، والاتجار بالنساء والفتيات، وتمزّق النسيج الاجتماعي، كل هذا يُولد العنف الجنسي في العالم، في خضم النزاعات المسلحة في أفريقيا، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية. "نفس الجريمة الخفية، نفس المأساة الجماعية التي لم ترغب الدول أو المجتمعات بوضع حد لها، معتبرة أنها تترك آلاف الضحايا كل عام".

وفي حين أنه من الصحيح أن هناك دولًا تستحق اهتمامًا خاصًا، مثل" أفغانستان، ومالي، والسودان، وميانمار، وأوكرانيا، إلا أن هناك أماكن تعد بمثابة قنبلة موقوتة لأن الاغتصاب مقنع، ويكاد يكون كنسًا تحت البساط، وفق ما أوردته "إلـ بايس".