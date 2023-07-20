صحيفة إسبانية تكشف "فظاعات العنف الجنسي" بأمريكا اللاتينية
ذكرت صحيفة "إلـ بايس" الإسبانية أن تقرير الممثلة الخاصة للأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي، براميلا باتن، هو بمثابة جرس الإنذار للعام الثالث على التوالي حول هذه الهمجية التي ما زالت تتغذى على الحرب.
وأضافت الصحيفة أن وصمة العار، والإفلات من العقاب، والتهجير القسري، وخطاب الكراهية، والاتجار بالنساء والفتيات، وتمزّق النسيج الاجتماعي، كل هذا يُولد العنف الجنسي في العالم، في خضم النزاعات المسلحة في أفريقيا، وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية. "نفس الجريمة الخفية، نفس المأساة الجماعية التي لم ترغب الدول أو المجتمعات بوضع حد لها، معتبرة أنها تترك آلاف الضحايا كل عام".
وفي حين أنه من الصحيح أن هناك دولًا تستحق اهتمامًا خاصًا، مثل" أفغانستان، ومالي، والسودان، وميانمار، وأوكرانيا، إلا أن هناك أماكن تعد بمثابة قنبلة موقوتة لأن الاغتصاب مقنع، ويكاد يكون كنسًا تحت البساط، وفق ما أوردته "إلـ بايس".
وتابعت: "في أمريكا، القارة التي لطالما شعرت بأنها بعيدة عن أهوال الحرب في الشرق الأوسط أو شمال ووسط أفريقيا، ما حدث وما زال يحدث في هايتي، و كولومبيا، و المكسيك، يجب أن يُوقظ الوعي الجماعي حول استخدام أجساد النساء والفتيات كسلاح حرب".
ولفتت إلى أن تقرير الأمم المتحدة يركز بشكل خاص على كيفية زعزعة استقرار مجتمعات بأكملها من خلال الإذلال، ووصمة العار الناتجة عن العنف الجنسي، والأسوأ من ذلك، كيف يؤدي الإفلات من العقاب إلى استمرار هذه الأعمال غير القانونية؟
وتحدثت الصحيفة عن حالة من الصمت، وأنه لا أحد يتحدث عن الانتهاكات أو حتى يعترف بحدوثها، مثل تلك التي حدثت للمهاجرين بين كولومبيا وبنما، وتلك التي تخفيها الديكتاتورية في فنزويلا ونيكاراغوا، وتلك المرتكبة من قِبل عصابات المخدرات في المكسيك، والمافيا في هاييتي.
واختتمت الصحيفة قولها إن كل شيء قد ضاع سيكون مغالطة، إذ ليس من الضروري أن تكون لديك قوة سياسية أو اقتصادية لمحاولة وقف ذلك، الصحافة نفسها هي أفضل قناة للردع.
واستطردت: "تذكر اليوم، من خلال هذه السطور، أنه أثناء قراءة هذا النص هناك امرأة أو فتاة يتم الاتجار بها أو الاعتداء عليها جنسيًا، يجب أن يكون ذلك سببًا كافيًا لرفع صوتك.. التزام الصمت هو تشجيع لأولئك الذين يستخدمون النساء كأسلحة، ورفع صوتك يذّكر الضحايا بأنهم ليسوا وحدهم".
المصدر: صحيفة "EL Pais" الإسبانية