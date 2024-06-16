أنباء عن مقتل 100 جندي.. "القاعدة" يتبنى هجوما في بوركينا فاسو

أعلنت جماعة تابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 100 جندي من بوركينا فاسو، بحسب ما نقلته "رويترز" عن موقع "سايت إنتليجنس جروب"، اليوم الأحد.

ووقع الهجوم في منطقة مانسيلا قرب الحدود مع النيجر، يوم الثلاثاء الماضي.

ومن جهتها، قالت "فرانس برس" إن الحصيلة الدقيقة للهجوم لم تعرف بعد، بحسب مصادر محلية وأمنية.

وذكرت جمعية تلاميذ وطلاب البلدة في بيان نُشر على فيسبوك أنه في 11 حزيران/يونيو "هاجم أفراد ذوو نوايا سيئة المفرزة ومنازلنا ومتاجرنا وجميع المؤسسات الأخرى للبلاد".

وأضافت: "حتى الآن.. لا يزال العديد من آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا في عداد المفقودين"، مطالبة السلطات بـ "استعادة الأمن".

وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس وقوع الهجوم. وقال المصدر: "من الصعب إعطاء حصيلة دقيقة لكن خسائر سُجلت في مانسيلا".

وتضم المفارز العسكرية المنتشرة في أنحاء عدة من بوركينا فاسو حوالي 150 عنصرا.

ولم تعلن السلطات عن هذا الهجوم الذي تبنته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة.