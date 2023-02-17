طرد فتاة من جامعة تكساس حاولت الانتقام لمقتل قاسم سليماني

وأضافوا أنهم علموا للتو أن نيكا نيكوبين ارتكبت جريمة، وأن قضيتها معلقة في محكمة نيفادا، موضحين: "بما أن سلامة الجامعة والمجتمع لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، فقد طردناها".

واعتقلت الشرطة نيكا نيكوبين بعد مهاجمة رجل أمريكي، في مارس/آذار 2022، بالقرب من وسط مدينة لاس فيغاس.

والتقت نيكوبين والرجل الأمريكي - الذي لم يعرف اسمه - على موقع مواعدة، ثم كان لهما موعد في الفندق بعد أن جرت الرجل إلى السرير، وأدخلت الشابة السكين في رقبته مرتين.

واتصل الرجل بالشرطة بعد أن نجا وغادر الغرفة، فيما هربت الفتاة من الغرفة، وأخبرت أحد موظفي الفندق بأنها طعنت الرجل.

وبعد إلقاء القبض عليها، أخبرت نيكوبين ضباط الشرطة أن هدفها من مهاجمة الرجل الأمريكي كان الانتقام بسبب اغتيال قاسم سليماني.

وقالت: قبل القيام بذلك، سمعت أغنية تسمى "غوركان"، مما زاد من حافزها للقيام بذلك.

ونيكا نيكوبين (22 عامًا)، ولدت في ولاية نيفادا الأمريكية، لكنها من أبوين إيرانيين.