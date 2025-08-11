زيلينسكي يحظى بدعم أوروبا والناتو لحضور قمة ترامب وبوتين

حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الأحد، مع سعيه لحشد الدعم الدبلوماسي قبل قمة أمريكية روسية هذا الأسبوع بشأن الصراع في أوكرانيا.

ووفق "رويترز"، تخشى كييف من أن يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة لإملاء شروط لإنهاء الحرب المستعرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويهدد ترامب منذ أسابيع بفرض عقوبات جديدة على روسيا لامتناعها عن وقف الحرب، لكنه أعلن يوم الجمعة الماضي أنه سيعقد قمة في 15 أغسطس/ آب مع بوتين في ألاسكا.

ويوم السبت، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب منفتح على حضور زيلينسكي، لكن الاستعدادات حالياً تجرى لعقد اجتماع ثنائي مع بوتين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، الأحد، إن غارات روسية أسفرت عن إصابة 12 شخصاً على الأقل في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، تعقيباً على الضربة: "لهذا السبب هناك حاجة إلى فرض عقوبات، هناك حاجة إلى الضغط".

واستبعد بوتين الأسبوع الماضي لقاء زيلينسكي في هذه المرحلة، قائلاً إن شروط مثل هذا اللقاء لم تلبَ "للأسف".

وقال ترامب إن اتفاقاً محتملاً سيتضمن "تبادل بعض الأراضي بما فيه صالح الجانبين"، وهو تصريح زاد من القلق الأوكراني من أنها قد تواجه ضغوطاً للتنازل عن مزيد من الأراضي.

ويقول زيلينسكي إن أي قرارات تُتخذ من دون أوكرانيا ستكون غير قابلة للتنفيذ.

بدورهم، قال زعماء بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفنلندا، والمفوضية الأوروبية، في بيان مشترك السبت، إن أي حلٍّ دبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: "الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. وأي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي؛ لأن الأمر يتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها".

وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون ، الاثنين، لبحث الخطوات التالية.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية إن قمة الجمعة "ستمثل اختباراً لبوتين، ومدى جديته في إنهاء هذه الحرب الرهيبة".

وأضاف "سيتعلق الأمر بالطبع بالضمانات الأمنية، ولكن أيضاً بالحاجة المطلقة للاعتراف بأن أوكرانيا تقرر مستقبلها بنفسها، وأن أوكرانيا يجب أن تكون دولة ذات سيادة، تقرر مستقبلها الجيوسياسي الخاص بها".

وقال روته إن اتفاق السلام المستقبلي لا يمكن أن يتضمن اعترافاً قانونياً بالسيطرة الروسية على الأراضي الأوكرانية، رغم أنه قد يتضمن اعترافاً بحكم الأمر الواقع.

وشبه ذلك بالوضع بعد الحرب العالمية الثانية عندما قبلت الولايات المتحدة بخضوع دول البلطيق، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، بحكم الأمر الواقع لسيطرة الاتحاد السوفيتي لكنها لم تعترف قانونياً بضمها.

وقال زيلينسكي، يوم الأحد "يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة، وأنا ممتن لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا التي تدافع عن المصالح الأمنية الحيوية لدولنا الأوروبية".

وقال مسؤول أوروبي إن أوروبا توصلت إلى اقتراح مقابل لطرح ترامب، لكنه رفض تقديم تفاصيل.

اتهامات روسية لأوروبا

واتهم المسؤولون الروس أوروبا بمحاولة إحباط جهود ترامب لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "البُلهاء الأوروبيون يحاولون منع الجهود الأمريكية للمساعدة في حل الصراع الأوكراني".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان ينطوي على إهانة، إن العلاقة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي تشبه "مضاجعة الأموات".

وقال رومان أليخين، وهو مدون حرب روسي، إن دور أوروبا أصبح مجرد متفرج.

وأضاف "إذا توصل بوتين وترامب إلى اتفاق مباشر، فإن أوروبا ستواجه أمرا واقعا".

أرض محتلة

وبخلاف شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا في عام 2014، أعلنت روسيا رسمياً مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، رغم أنها لا تسيطر إلا على نحو 70% من المناطق الثلاث الأخيرة.

وتسيطر روسيا أيضاً على جيوب من الأراضي في ثلاث مناطق أخرى، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

وقال المحلل المؤيد للكرملين سيرجي ماركوف، إن التبادل يستلزم تسليم روسيا 1500 كيلومتر مربع إلى أوكرانيا والحصول على 7000، والتي قال إن روسيا ستستولي عليها على أي حال في غضون ستة أشهر تقريباً.

ولم يقدم أي دليل يدعم أياً من هذه الأرقام.

وقال محللون عسكريون غربيون إن روسيا لم تسيطر إلا على نحو 500 كيلومتر مربع من الأراضي في يوليو/ تموز، مشيرين إلى أن تقدمها كبدها خسائر بشرية فادحة.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها في أوروبا منذ أشهر أن يعقد ترامب اتفاقاً مع بوتين، في محاولة لإظهار نفسه صانع سلام وتحقيق مصالح اقتصادية مع روسيا، وهو ما سيكون على حساب كييف إلى حد بعيد.

مخاوف من التهميش

وأحيت القمة المرتقبة بين بوتين وترامب المخاوف من تهميش كييف وأوروبا.

وتسنى الاتفاق عليها خلال رحلة إلى موسكو قام بها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي.

وكتب أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة سانت أندروز في إسكتلندا، فيليبس ب. أوبراين: "ما سيخرج من ألاسكا سيكون على الأرجح كارثة بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا".

وأضاف "أوكرانيا ستواجه معضلة كبيرة. هل تقبل هذه الصفقة المهينة والمدمرة؟ أم ستمضي قدماً بمفردها، غير واثقة من دعم الدول الأوروبية؟".

وقال المحلل السياسي الأوكراني فولوديمير فيسينكو، الأحد، إن شراكة كييف مع حلفائها الأوروبيين أمر بالغ الأهمية لمواجهة أي محاولات لإبعادها عن طاولة المفاوضات.

وأضاف للإذاعة الأوكرانية "بالنسبة لنا في الوقت الحالي، فإن الموقف المشترك مع الأوروبيين هو موردنا الرئيس".

وفي السياق، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، إن التوصل إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال التفاوض لن يكون مرضيا لأي من الطرفين على الأرجح، مشيراً إلى أن موسكو وكييف لن تكونا "مقتنعتين" بأي اتفاق سلام يفضي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف في حديثه لقناة فوكس نيوز "لن يشعر أي جانب بالرضا التام. من المرجح أن يكون الروس والأوكرانيون غير راضين عنه (أي اتفاق سلام) في نهاية المطاف".

تحضيرات أوروبية

إلى ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه يأمل أن يشارك الرئيس الأوكراني في القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال ميرتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "إيه.آر.دي"، إنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع ترامب، الأحد.

وأضاف "نقوم بتحضيرات مكثفة على المستوى الأوروبي بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية من أجل هذا الاجتماع".

وتابع: "نأمل ونفترض أن تشارك الحكومة الأوكرانية والرئيس زيلينسكي في هذا الاجتماع".

وقال ميرتس: "لا يمكننا القبول بأن تحسم قضايا الأراضي (الأوكرانية) بين روسيا وأمريكا دون إطلاع الأوروبيين والأوكرانيين".

وشدد على أنه لا يمكن إبرام سلام يكافئ روسيا على تصرفاتها العدوانية وربما يشجعها ويدفعها إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.