الكرملين وفاغنر يتفقان على إنهاء التمرد وخروج بريغوجين إلى بيلاروسيا

من المقرر أن يغادر رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين روسيا متجهاً إلى بيلاروسيا، ولن يواجه اتهامات بعد أن أنهى، السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

وبعد أن وعد في اليوم السابق بـ"تحرير الشعب الروسي" من خلال إرسال قواته باتجاه موسكو، أعلن بريغوجين تراجعه من أجل تجنب إراقة "الدماء الروسية"، قائلاً: "أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية".

وأعلن حاكم منطقة روستوف الروسية (جنوب غرب) فاسيلي غولوبيف، مساء السبت، أن قوات المجموعة غادرت المدينة بعدما احتلت صباحاً مقر الجيش الروسي فيها، والذي يعد مركز العمليات في أوكرانيا.

وصدر قرار إنهاء التمرد بعد أن صار مقاتلو فاغنر في وقت سابق السبت على مسافة تقل عن 400 كيلومتر من العاصمة.

وبعد مغادرة قواته روسيا، ستسقط السلطات الدعوى القضائية المرفوعة على بريغوجين الذي سيتوجه إلى بيلاروسيا، بحسب ما أعلن الكرملين.