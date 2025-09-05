قبل شهر من انتخابات محلية.. رئيس جورجيا يصدر عفوا عن زعيمين معارضين

صدر عفو رئاسي عن اثنين من قادة المعارضة المؤيدين لأوروبا في جورجيا الجمعة، قبل شهر من انتخابات محلية في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز والتي تشهد أزمة سياسية منذ زهاء عام.

وبحسب "فرانس برس"، تواجه هذه الجمهورية السوفياتية السابقة اضطرابات منذ الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2024، والتي فاز بها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم وأثارت انتقادات لدى المعارضة التي اعتبرتها مزورة.

وتُتهم الحكومة بانتهاج سياسات استبدادية عبر قمع الاحتجاجات واعتقال قادة المعارضة والضغط على المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأعلن الرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي الذي لا تعترف المعارضة بشرعيته، الجمعة، أنه أصدر عفوا عن ماموكا خازارادزه وبدري جاباريدزه، زعيمَي حزب "ليلو" المؤيد لأوروبا.

وبرر كافيلاشفيلي قراره برغبته في ضمان "ألا يدعي أحد أن الانتخابات المحلية تُجرى في ظل ظروف تنافسية محدودة".

حزب "ليلو" هو أحد حزبين معارضين فقط يتنافسان في انتخابات الرابع من تشرين الأول/أكتوبر التي تقاطعها قوى أخرى على خلاف مع الحكومة.

وقد أدى قرار الحزبين تقديم مرشحين في هذه الانتخابات إلى تفاقم الانقسامات داخل المعارضة الجورجية التي تواجه باستمرار صعوبات في تشكيل جبهة موحدة.

ويقبع ماموكا خازارادزه وبدري جاباريدزه خلف القضبان منذ حزيران/يونيو بعد أن حُكم عليهما بالسجن ثمانية أشهر لرفضهما الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة برلمانية تحقق في مزاعم انتهاكات ارتُكبت في عهد رئاسة ميخائيل ساكاشفيلي.

ويُعد ساكاشفيلي الذي تولى السلطة بين عامي 2004 و2013، من المعارضين للحكومة حاليا. وهو مسجون منذ عام 2021 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والاختلاس وعبور الحدود بشكل غير قانوني، ويرقد في مستشفى السجن بسبب تدهور صحته.

وتعتبر أحزاب المعارضة هذا التحقيق البرلماني غير شرعي وترى أنه يرمي للضغط على المعارضين.