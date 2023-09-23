بلينكن: إيران غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً في برنامجها النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.

وقال بلينكن للصحفيين: "حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني... لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بأفضل ما يمكن - لضمان امتثال إيران بالتزاماتها".

وتابع: "هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا".