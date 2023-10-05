تحقيق أممي.. مجزرة سجن أولينيفكا لم تكن ناجمة عن صواريخ أوكرانية

خلُص محققون أمميون إلى أن مقتل عشرات أسرى الحرب الأوكرانيين في قصف سجن أولينيفكا العام الماضي، لم يكن ناجمًا عن إطلاق قاذفات صواريخ "هيمارس" أوكرانية.

وقالوا في تقرير جديد، إن هناك حاجة لمزيد من المعطيات لتحديد الظروف الدقيقة للمجزرة والجهة المسؤولة عنها.

في 29 تموز/يوليو 2022، قُتل أكثر من 50 أسير حرب أوكرانيًا جراء تدمير السجن الواقع في دونيتسك في المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا شرق أوكرانيا. وكانوا مقاتلين استسلموا بعد أسابيع من حصار مجمع آزوفستال في ماريوبول.

تتهم موسكو كييف بقصف هذا المعتقل، الأمر الذي تدحضه السلطات الأوكرانية، مؤكدة أن الأسرى قتلوا على أيدي القوات الروسية.