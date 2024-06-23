نائب بريطاني محافظ: خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا "قذرة"

وصف النائب البريطاني المحافظ، جيمس سانرلاند، خطة حكومة بلاده لترحيل المهاجرين إلى رواندا بالـ"قذرة"، مؤكدًا أنه سيكون لها تأثير رادع، وجاءت التصريحات في تسجيل مسرب، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأدلى سانرلاند، المساعد المقرب لوزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، بتصريحاته في أبريل/نيسان الماضي، خلال فعالية نظمها الشباب المحافظون تحت عنوان "كيف تبدو الأمور خلف الكواليس في وزارة الداخلية؟".

وفي التسجيل، يُسمع صوت سانرلاند وهو يسأل الجمهور: "ألا يملك أحد كاميرا أو هاتفًا؟"، ثم يتابع: "هذه السياسة قذرة، أليس كذلك؟ إنها قذرة".

وكان رئيس الحكومة ريشي سوناك تعهد بأنه في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية، ستُقلع طائرات لترحيل مهاجرين غير شرعيين من المملكة المتحدة إلى رواندا، ابتداءً من تموز/يوليو.