مسؤول صيني كبير يزور واشنطن لاستئناف محادثات التجارة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن لي تشنغ قانغ، أحد كبار المفاوضين في الصين، سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول أمس الاثنين إن لي، المساعد الأول للمفاوض الرئيسي خه لي فنغ، سيجتمع مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ومسؤولين كبار في وزارة الخزانة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتأتي زيارة لي في أعقاب ثلاث مفاوضات تجارية عقدتها الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن وستوكهولم.

ومددت الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا إضافية قبل أسبوعين، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم مكونة من ثلاثة أرقام على سلع كل منهما والتي كانت ستؤدي إلى حظر تجاري بين البلدين.