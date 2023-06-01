أمريكا تفرض عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها "تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس، واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحفيون بالخارج".