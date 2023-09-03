انقلاب النيجر.. هل سيقود الغضب من الغرب إلى ترسيخ نظام استبدادي جديد؟

انقلاب النيجر هو الأحدث في سلسلة من الهجمات العسكرية على الحكومات المنتخبة دستوريا في غرب أفريقيا، وهو السادس في غضون عامين فقط، ويشبه إلى حد كبير الانقلابات العسكرية الأخرى في بوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي، من حيث إصرار قادة الانقلاب على أنهم يعملون من منطلق الواجب الوطني لإنقاذ بلادهم من تبعات انعدام الأمن، والفساد والضائقة الاقتصادية.

النفوذ الفرنسي

وجه شبه آخر يتعلق بدور فرنسا وروسيا، فعلى غرار سابقاتها، اتسمت هذه الانقلابات بمشهد الشباب الذين يدوسون الأعلام الفرنسية ويحرقون دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما يلفون أنفسهم بالأعلام الروسية حاملين صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ربما تكون أهمية هذه الأفعال الرمزية مبالغا بها بعض الشيء، ولكنها تعكس في الحقيقة عداوة متزايدة تجاه باريس من جانب مستعمراتها السابقة، حيث تم تنظيم العشرات من المسيرات المناهضة لفرنسا خلال السنوات الأخيرة في دول بنين والكاميرون وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، إضافة إلى السنغال.

المتظاهرون تواجهوا أيضا مع قوافل للجيش الفرنسي في بنين وبوركينا فاسو والنيجر، ودمروا رموزا تخلد ماضي فرنسا الاستعماري في الكاميرون وإن كانت الدوافع وراء الاحتجاجات تختلف من بلد إلى آخر.

خلف هذه المظالم، يكمن الاستياء من النهج القديم، فرغم حصول أغلبية دول غرب أفريقيا والساحل على استقلالها في ستينيات القرن العشرين، ما تزال فرنسا تحتفظ بنفود سياسي واقتصادي كبير في مستعمراتها السابقة، وذلك من خلال العلاقات مع النخب والعائلات الحاكمة، وهو ما يتعارض مع رغبة الشعوب بالتغيير.

وفي أذهان الكثيرين، فرنسا هي صاحبة القرار التي تستمر في التلاعب بالبيئة السياسية والاقتصادية لصالح النخب التي يبدو أن ارتباطها بفرنسا أكبر من ارتباطها بمواطني بلدانها.

ورغم عدم تورطها في نزاعات، فإن فرنسا تواجه انتقادات بسبب امتلاكها شبكة مترامية الأطراف من القواعد العسكرية عبر أفريقيا، حيث تعيد هذه المنشآت إلى الأذهان دائما، معاهدات التعاون العسكري التي وقعت سراً، أو التي يُعتقد أنها ألزمت القادة الأفارقة بشروط سياسية واقتصادية غير مرغوب بها.

من جهته يسعى "ماكرون" إلى تهدئة المشاعر المعادية لبلاده من خلال الوعد في مارس الماضي بالحد بشكل كبير من الوجود العسكري الفرنسي في القارة الأفريقية، ومن الرموز الأخرى لنفوذ فرنسا التي تثير غضب سكان غرب أفريقيا، وإدخال فرنسا مستعمراتها في المنطقة في اتحاد عملة موحدة باسم "الفرنك غرب الأفريقي"، إضافة إلى مكانة اللغة الفرنسية كلغة رسمية في معظم المستعمرات الفرنسية سابقا.

استقلال مزيف

وأشارت المجلة إلى أنه إذا كان تنامي المشاعر المعادية لفرنسا مرده ماضي باريس وتدخلها الحالي في أفريقيا، فإنها تأتي في إطار المشاعر الأوسع نطاقًا المعادية للغرب في القارة، وصعودها الآن يمكن إرجاعه جزئيا إلى صعود خطاب "إنهاء الاستعمار" بين نخبة المثقفين، وصناع السياسات في القارة السوداء.

عدم الاستغناء عن الغرب

المشاعر المعادية للغرب في أفريقيا وفقا للمجلة قد لا تكون عميقة إلى الحد الذي توحي به، خاصة أن سلوك النخب الأفريقية يشير إلى أن الاستياء تجاه الغرب غالبا ما يكون أسلوبا أو أداة تكتيكية لحشد الدعم والتأييد الشعبي، ولكنه ليس مؤشرا على رغبة حقيقية في التخلي عن المكاسب التي تعود بها العلاقات الجيدة مع أوروبا وأميركا الشمالية.