جمهوريون أمريكيون: العنصرية مشكلة يعانيها البيض

دافع حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، عن التغييرات التي أدخلت على المناهج الدراسية في الولاية، وطالت المناقشات المتعلقة بموضوع العبودية الذي يثير انقساما في البلاد.

فالمعايير التعليمية الجديدة في الولاية تشير إلى أن العبيد طوروا مهارات يمكن، في بعض الحالات، تطبيقها لمصلحتهم الشخصية، وكأن اعتبار الإنسان مجرد ملكية، هو ببساطة خطوة في السلم الوظيفي.

دي سانتيس الذي يصر على أنه ليس من الذين وضعوا المناهج الجديدة، يتبنى فكرة استفادة الأشخاص المستعبدين في نهاية المطاف من عبوديتهم، حيث تعلموا حرفا ومهنا عملوا فيها خلال حياتهم، ولكن هذه النظرة تختلف تماما عن نظرة المؤخرين للعبودية.

تسليط الضوء على مناقشة دي سانتيس لقضية العبودية مرده ليس فقط إلى أن الرجل يحكم واحدة من أكبر الولايات الأمريكية، وإنما لسعيه إلى نيل بطاقة الترشيح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وهذا ما يعطي معنى أكبر لمحاولته التقليل من معاناة السود من العبودية في أمريكا.

في الأسبوع الماضي، نشر موقع (يو غوف) نتائج استطلاع للرأي يظهر انقساما واضحا في رؤية الأمريكيين لآثار العنصرية، فقد تم توجيه سؤال للذين شملهم الاستطلاع حول ما إذا كانت العنصرية التي مورست ضد مجموعات عرقية متعددة ما زالت مشكلة في الوقت الحالي، وإلى أي مدى كانت مشكلة في الماضي؟

المستطلعة آراؤهم من الجمهوريين كانوا الأكثر قولا بأن العنصرية ضد السود كانت أقل في الماضي، وهم أيضا الأقل إجابة بأن العنصرية ضد الأمريكيين السود تمثل مشكلة الآن، مقارنة ببقية المشاركين في الاستطلاع.

وبينما يرى نصف الذين شملهم الاستطلاع أن العنصرية تعتبر مشكلة للأمريكيين السود، يعتقد مزيد من المشاركين في الاستطلاع أن العنصرية أصبحت مشكلة للبيض اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي.

في الحقيقة، يتحدث الجمهوريون عن أن العنصرية مشكلة للبيض، أكثر من حديثهم عن استهدافها للسود. ثلث الجمهوريين تقريبا يعتقدون أن العنصرية ضد البيض مشكلة كبيرة، مقارنة مع الربع الذين يرون فيها مشكلة للسود.

وخلاصة القول، أن "عددا أقل من الجمهوريين يرون أن العنصرية ضد السود كانت مشكلة في الماضي، مقابل عدد أكبر منهم يقولون إن العنصرية ضد البيض باتت مشكلة في وقتنا الحاضر".

ويظهر الاستطلاع أيضا أن 3 من 10 جمهوريين يقولون إن الأمريكيين البيض يواجهون الكثير من التمييز، مقارنة بربع الجمهوريين الذين يقولون الشيء نفسه عن الأمريكيين السود.

وفي حقيقة الأمر هذا هو جمهور الناخبين الذي يتوق دي سانتيس لانتزاع أصواته. "تصوير العبودية على أنها أقل سوءا مما يعتقد الكثير من الناس هو في الواقع تقليل من مدى المعاناة التي لحقت بالسود من جرائها، وفي الوقت ذاته التقليل من ذنب أولئك الذين استعبدوهم .

ولعل واحدة من النتائج المهمة التي توصل إليها استطلاع (يو غف) أن ثلث الجمهوريين فقط يعتقدون أن هناك عنصرية متأصلة في الهياكل والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية والقانونية الأمريكية، مقارنة بغالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أن العنصرية متأصلة بالفعل في المؤسسات والمجتمع الأمريكي.