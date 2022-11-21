إسرائيل تحتج لدى روسيا بسبب الطائرات المسيرة الإيرانية

كشفت قناة عبرية، أمس الأحد، عن احتجاج قدمته إسرائيل لدى روسيا، على خلفية التقارير التي تحدثت عن تزويد إيران للروس، بطائرات بدون طيار في حربها على أوكرانيا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، احتج لدى الخارجية الروسية بشأن حصول روسيا على مسيرات إيرانية".

وأوضحت القناة العبرية، أن "إسرائيل تشعر بالقلق بسبب تشكيل محور روسي إيراني مؤخراً، وتزويد روسيا بالطائرات بغرض استخدامها في أوكرانيا".

وأضافت أن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشعر بالقلق، وتخشى إرسال إيران، صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا على غرار الطائرات المسيرة الانتحارية التي قدمتها مؤخراً".