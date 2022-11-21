إسرائيل تحتج لدى روسيا بسبب الطائرات المسيرة الإيرانية
كشفت قناة عبرية، أمس الأحد، عن احتجاج قدمته إسرائيل لدى روسيا، على خلفية التقارير التي تحدثت عن تزويد إيران للروس، بطائرات بدون طيار في حربها على أوكرانيا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، احتج لدى الخارجية الروسية بشأن حصول روسيا على مسيرات إيرانية".
وأوضحت القناة العبرية، أن "إسرائيل تشعر بالقلق بسبب تشكيل محور روسي إيراني مؤخراً، وتزويد روسيا بالطائرات بغرض استخدامها في أوكرانيا".
وأضافت أن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشعر بالقلق، وتخشى إرسال إيران، صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا على غرار الطائرات المسيرة الانتحارية التي قدمتها مؤخراً".
وأواخر الشهر الماضي، قدم الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، لنظيره الأمريكي جو بايدن، أدلة حول استخدام روسيا لطائرات إيرانية بدون طيار في حربها بأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، قدم المواد إلى الأطراف الأخرى التي التقى بها خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.
ووفق الصحيفة، "أوضح الرئيس هرتسوغ، لبايدن أنه من خلال التحليل المرئي، أثبتت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن هناك أجزاء من الطائرات بدون طيار في أوكرانيا مطابقة لتلك التي يتم تطويرها في إيران".
واستعرض الرئيس الإسرائيلي خلال اللقاء، الصور المرفقة والمشاهد للطائرات بدون طيار المتفجرة من نوع "شهد -136" والتي تم إعدادها للإطلاق كجزء من تمرين جرى في إيران في شهر كانون الأول/ديسمبر 2021.
وبحسب الصحيفة، عرض هرتسوغ، صوراً أخرى لنفس طراز الطائرات بدون طيار التي سقطت كجزء من القتال في أوكرانيا.
وبينت الصحيفة العبرية، أنه وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت الأدلة على استخدام روسيا لأسلحة إيرانية متقدمة ضد أهداف مدنية في أوكرانيا، كما تعززت العلاقات الأمنية والدبلوماسية بين روسيا وإيران.