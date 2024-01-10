زيلينسكي: لا يوجد أي ضغوط على أوكرانيا حتى الآن لوقف الحرب
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عدم شعوره بوجود أي ضغوط حتى الآن من شركائه من أجل وقف الحرب أو تجميدها.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، إلى أن هناك "نقصاً عالمياً" في السلاح وأن بلاده ستعمل على زيادة إنتاج المسيرات.
وقال زيلينسكي: "بادئ ذي بدء، لا يوجد أي ضغط من شركائنا فيما يتعلق بوقف عملياتنا الدفاعية، لن أقول وقف الأعمال الهجومية رغم أنها تعتبر دفاعاً".
وأضاف: "فيما يتعلق بالجمود الحربي حتى الآن، هناك أصوات مختلفة، لقد سمعتها وقرأتها وأعرفها في وسائل الإعلام، حتى الان لم أسمع من الشركاء بشكل رسمي أي تعليق حول هذا الأمر ".
وحول سير المعارك قال: "نظام الدفاع الجوي هو ما ينقصنا أولاً، خاصة في الحرب ضد الطائرات بدون طيار، أنا سعيد لأن لدينا اتفاقيات مع ليتوانيا ومع العديد من الشركاء الآخرين أيضًا، لإنتاج طائراتنا المسيّرة، لن أتحدث عن الكمية الآن، لكننا نعمل على زيادة إنتاجنا المحلي".
وفيما يخص تراجع إمداد كييف بالسلاح قال زيلينسكي: "نحن ندرك أن هناك نقصًا في الأسلحة في العالم، ولا توجد أسلحة كافية لنا، ولا توجد أسلحة كافية للعالم كله والمستودعات فارغة".
وتابع: "لذلك نحن مهتمون بالإنتاج المشترك، لقد بدأنا هذا العمل مع شركاء من الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من الشركات، وواصلنا هذا العمل مع شركاء أوروبيين، وسنفعل ذلك باستمرار".