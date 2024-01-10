زيلينسكي: لا يوجد أي ضغوط على أوكرانيا حتى الآن لوقف الحرب‎

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عدم شعوره بوجود أي ضغوط حتى الآن من شركائه من أجل وقف الحرب أو تجميدها.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، إلى أن هناك "نقصاً عالمياً" في السلاح وأن بلاده ستعمل على زيادة إنتاج المسيرات.

وقال زيلينسكي: "بادئ ذي بدء، لا يوجد أي ضغط من شركائنا فيما يتعلق بوقف عملياتنا الدفاعية، لن أقول وقف الأعمال الهجومية رغم أنها تعتبر دفاعاً".

وأضاف: "فيما يتعلق بالجمود الحربي حتى الآن، هناك أصوات مختلفة، لقد سمعتها وقرأتها وأعرفها في وسائل الإعلام، حتى الان لم أسمع من الشركاء بشكل رسمي أي تعليق حول هذا الأمر ".