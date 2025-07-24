الصين تحذّر مواطنيها من السفر إلى مناطق النزاع بين كمبوديا وتايلاند

حضّت الصين مواطنيها في كمبوديا اليوم الخميس، على تجنب الذهاب إلى المناطق القريبة من الحدود مع تايلاند، وسط اشتباكات تجري بين الطرفين بشأن منطقة متنازع عليها.

وجاء في بيان نشر على موقع السفارة "تنصح السفارة الصينية في كمبوديا المواطنين الصينيين... بمراقبة الوضع الأمني المحلي عن كثب والحفاظ على اليقظة واتخاذ احتياطات معززة، وضمان سلامتهم الشخصية"، بحسب فرانس برس.

في غضون ذلك، أفاد مكتب رئيس الوزراء التايلاندي، اليوم الخميس، بسقوط أول قتيل مدني تايلاندي بقصف مدفعي كمبودي على محافظة سورين الحدودية في شمال شرق البلاد، وسط اشتباكات تجري بين الطرفين بشأن منطقة متنازع عليها تعرف بـ "المثلث الزمردي".

وأعلن الجيش التايلاندي أنه نفّذ ضربات جوية بطائرات من طراز إف-16 على هدفين عسكريين في كمبوديا، وسط اشتباكات تجري بين الطرفين بشأن منطقة متنازع عليها.

وقال نائب الناطق باسم الجيش التايلاندي ريتشا سوكسوانون، إن ست طائرات انطلقت من محافظة أوبون راتشاثاني، وضربت "هدفين عسكريين كمبوديين على الأرض".

وبوقت سابق، اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بإطلاق صواريخ على أراضيها أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين، وسط اشتباكات تجري بين الطرفين بشأن منطقة متنازع عليها.

وأعلن الجيش التايلاندي أن القوات الكمبودية شنت "هجوما محدد الهدف على مدنيين" مشيرًا إلى أن صاروخين من طراز بي إم-21 أصابا منطقة كاب شونغ في محافظة سورين (جنوب شرق) وأسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك الجديد؛ إذ اتّهم كلّ من الطرفين الطرف الآخر بأنّه من بدأ بإطلاق النار، في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.



